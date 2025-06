Vigili del fuoco chiamati per un incendio in Idaho ma è un’imboscata | uccisi due pompieri

Tragedia in Idaho: mentre i vigili del fuoco intervenivano per domare un incendio, sono stati vittime di un’imboscata mortale che ha provocato la perdita di due pompieri. Questa terribile situazione evidenzia quanto il rischio possa trasformarsi in tragedia inaspettata, lasciando comunità e forze dell’ordine sgomenti e sconvolti. La vicenda ci ricorda l’importanza di proteggere chi si dedica al bene comune, anche nei momenti più pericolosi.

Due persone sono morte in un attacco contro vigili del fuoco a Coeur d’Alene, in Idaho. Mentre un uomo è stato trovato morto con accanto un’arma da fuoco dagli agenti della squadra speciale intervenuti per sedare la sparatoria seguita a un incendio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vigili del fuoco chiamati per un incendio in Idaho, ma è un’imboscata: uccisi due pompieri

In questa notizia si parla di: fuoco - vigili - incendio - idaho

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

Idaho, imboscata ai Vigili del fuoco. 2 morti e 1 ferito. Trovato morto il cecchino Un cecchino ha appiccato un incendio e poi ha sparato sui pompieri dalla collina opposta. Nove vigili e due poliziotti colpiti. Poco fa lo sceriffo Norris ha comunicato il ritrovamento Vai su Facebook

Appicca un #incendio per tendere un'imboscata ai vigili del fuoco e poi spara: due morti in #Idaho #30giugno #iltempoquotidiano #Usa https://iltempo.it/esteri/2025/06/30/news/idaho-incendio-vigili-fuoco-imboscata-cecchino-due-morti-usa-43195816/… Vai su X

Usa, incendio e imboscata ai vigili del fuoco in Idaho: 2 morti in una sparatoria; Imboscata ai vigili del fuoco in Idaho, uccisi due pompieri. Trovato morto un uomo armato; Vigili del fuoco chiamati per un incendio in Idaho, ma e' un'imboscata.

Usa, incendio e imboscata ai vigili del fuoco in Idaho: 2 morti in una sparatoria - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, incendio e imboscata ai vigili del fuoco in Idaho: 2 morti in una sparatoria ... Riporta tg24.sky.it

Idaho, due vigili del fuoco uccisi in un'imboscata: cecchino apre il fuoco durante intervento per incendio - Centinaia di agenti di polizia hanno ingaggiato un lungo scontro a fuoco con l'uomo che avrebbe deliberatamente appiccato un incendio per poi sparare contro i vigili del fuoco domenica nel nord dello ... Si legge su msn.com