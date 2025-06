Vigilessa uccisa la mamma e il biglietto trovato in camera | Sofia amava la vita e il lavoro che faceva

Il dolore per la tragica perdita di Sofia Stefani, vigilessa amata e stimata, scuote Bologna. La scoperta di un biglietto nel suo appartamento rivela una donna che amava la vita e il suo lavoro, lasciando un vuoto incolmabile. Angela Querzè, con coraggio e commozione, si rivolge all’aula per onorare la memoria della figlia e difendere la sua dignità , ricordando una vita dedicata agli altri e al servizio pubblico.

Bologna, 30 giugno 2025 – "In quest'aula se n'è parlato solo in una maniera che ritengo lesiva della sua dignitĂ . Sono qui per stare vicino a Sofia e restituirle quella parte di dignitĂ che le spetta". Commuove l'aula la testimonianza di Angela Querzè. Quella della mamma di Sofia Stefani, è una testimonianza faticosa, piena di pause. Con la voce rotta continuamente dal pianto, descrive la figlia, la sua vita, la sua storia, fino al giorno del delitto. E’ stata resa nel corso dell'udienza del processo di primo grado, davanti alla Corte d'assise presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, per l' omicidio dell’ex vigilessa 33enne, uccisa il 16 maggio 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vigilessa uccisa, la mamma e il biglietto trovato in camera: "Sofia amava la vita e il lavoro che faceva"

In questa notizia si parla di: sofia - mamma - vita - vigilessa

Infanta Sofia si laurea, bellissima in rosso con mamma Letizia di Spagna - L’Infanta Sofia si è laureata all’UWC Atlantic College, un traguardo importante festeggiato con orgoglio dalla Regina Letizia e dal Re Felipe, presenti in occasione di questa giornata speciale.

Giampiero Gualandi aveva preso la pistola già l’8 maggio 2024 prima che arrivasse in ufficio Sofia Stefani, l’ex collega 33 enne che poi ucciderà il 16 maggio. Il giorno dell’omicidio, così come aveva fatto una settimana prima, l’imputato prese l’arma dall’armer Vai su Facebook

Vigilessa uccisa, la mamma e il biglietto trovato in camera: Sofia amava la vita e il lavoro che faceva; Vigilessa uccisa, è il giorno del dolore: a Zola l'addio a Sofia | FOTO; Una bandiera della Pace sulla bara di Sofia: i funerali della giovane vigilessa uccisa.

Vigilessa uccisa, la mamma e il biglietto trovato in camera: "Sofia amava la vita e il lavoro che faceva" - Bologna, 30 giugno 2025 – "In quest'aula se n'è parlato solo in una maniera che ritengo lesiva della sua dignità. Riporta msn.com

Omicidio di Anzola, l’amico della vigilessa uccisa: “Sofia trasparente e solare. Amava la vita e il lavoro" - Il Resto del Carlino - Amava la vita e il lavoro" Un’amicizia lunga 25 anni quella tra la 33enne e Francesco. Secondo ilrestodelcarlino.it