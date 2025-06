Vigilessa uccisa il sindaco di Anzola ai giudici | Paura che il paese fosse paragonato ad Avetrana

In un contesto di grande tensione e preoccupazione, il sindaco di Anzola dell’Emilia, Paolo Iovino, si confronta con una realtà complessa e rumorosa. La tragica perdita di una vigilessa ha scosso il paese, alimentando timori legati alla percezione mediatica e all’immagine pubblica. In un clima di intensa attenzione, Iovino ricorda come le dinamiche di cronaca abbiano portato alla ribalta l’intera comunità, rischiando di macchiare la sua reputazione.

“L’attenzione della stampa si sviluppa a valle delle udienze. Ricordo che quando venne fuori la storia del contratto sessuale il comando fu assediato dai giornalisti. C’erano due troupe fuori dal mio ufficio e i locali erano praticamente bloccati. C’era paura per i giornalisti. Che Anzola fosse paragonata ad Avetrana, scusi il paragone giudice, non fornisce certo una bella immagine”. Così il sindaco di Anzola dell’Emilia, Paolo Iovino, testimoniando davanti alla Corte d’assise di Bologna nel processo nei confronti di Giampiero Gualandi, 63enne ex comandante della Polizia Locale di Anzola (Bologna) accusato dell’omicidio volontario aggravato (dai futili motivi e dal legame affettivo) della collega Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una relazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vigilessa uccisa, il sindaco di Anzola ai giudici: “Paura che il paese fosse paragonato ad Avetrana”

