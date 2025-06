Vieri | Milan Tare top Bisogna vedere quanti soldi avrà a disposizione

Christian 'Bobo' Vieri ha commentato con entusiasmo la nomina di Igli Tare a direttore sportivo del Milan, sottolineando le sfide e le opportunità che attendono il manager albanese. Con un occhio attento alle risorse disponibili, il futuro rossonero si scrive ora passo dopo passo, tra ambizioni e strategia. Ma quanti investimenti saranno necessari per portare il Milan ai vertici? Solo il tempo lo dirà, e i prossimi mesi saranno decisivi per il club di via Aldo Rossi.

Vieri: “Milan oggi più debole. Quanti soldi avrà Tare per lavorare?” - Christian "Bobo" Vieri, leggendario ex attaccante del Milan, ha condiviso le sue riflessioni sul momento difficile dei rossoneri in un'intervista esclusiva al 'Corriere della Sera'.

Vieri a tutto campo: «Allegri sa gestire, ma servono grandi giocatori. Modric in Italia gioca 40 partite con la sigaretta in bocca. Chivu, Tudor, Gasperini: penso questo» - TARE – «Tare è fra i top nel suo campo, capisce di calcio come pochi e sono certo che saprà costruire una squadra ... Si legge su calcionews24.com

