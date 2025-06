Vieri | Milan in Italia Modric può giocare 40 gare con la sigaretta in bocca

L’arrivo di Luka Modric al Milan ha fatto parlare di sé, ma c’è chi si chiede: potrà il veterano croato, a 40 anni, giocare 40 partite con la stessa grinta di sempre? Christian 'Bobo' Vieri ha commentato questa incredibile avventura, sottolineando come l’esperienza e il carattere di Modric possano fare la differenza in Italia. Riuscirà il campione a sorprendere ancora una volta? Solo il campo dirà!

Christian 'Bobo' Vieri ha parlato sull'arrivo al Milan di Luka Modric, 40enne centrocampista croato svincolato dal Real Madrid dopo 13 anni.

