Vieri | Inter il mix giovani ed esperti fa molto bene

Intervistato da Sky Sport, Bobo Vieri ha parlato anche della scelta dell’Inter di puntare su alcuni giovani in ruoli chiave come l’attacco. ATTACCO – Bobo Vieri, ex attaccante dell’Inter e della Nazionale italiana, nel corso della sua lunga intervista a Sky Sport, ha parlato anche del mercato dell’Inter che in attacco ha deciso di puntare sui giovani. Queste le sue parole: «Vanno a prendere i giovani, ci vuol un bel mix tra gioventù ed esperienza. Come ho detto questa squadra è super, i dirigenti sono molto bravi a scegliere i giocatori. Quindi mi aspetto una buona stagione. Sono giovani, hanno tanta fame, voglia di fare. 🔗 Leggi su Inter-news.it