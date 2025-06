Vieri | Il Napoli protagonista anche in Champions Infantino è il migliore ama i giocatori

Bobo Vieri, ex stella del calcio italiano, svela le sue previsioni sulla prossima stagione: il Napoli sarà protagonista anche in Champions League, affiancandosi all’Inter in prima fila in Italia. Appassionato e competente, Vieri elogia i talenti come Pio Esposito, paragonandolo a Toni, uno dei più grandi centravanti della nostra storia. La passione per il calcio e gli occhi sempre puntati sui giovani promettono una stagione ricca di emozioni e successi.

L’ex calciatore Bobo Vieri al Corriere della Sera ha parlato del Mondiale per club e le squadre di Serie A in vista della prossima stagione. Vieri: «Il Napoli sarà protagonista anche in Champions, in Italia è in prima fila accanto all’Inter». Vieri, ha visto Pio Esposito? « Un gran gol con il River Plate. Roba non banale. Il paragone con Toni? Magari ripetesse la carriera di Toni, che è stato uno dei più grandi centravanti della nostra storia. Di certo Pio ha un fisico eccezionale, ha coraggio, sa giocare molto bene a calcio e ha tutti i mezzi per sfondare ». Cosa ne pensa del Mondiale per club? « La Fifa si dimostra la numero uno in assoluto, e Infantino è il miglior presidente di sempre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vieri: «Il Napoli protagonista anche in Champions. Infantino è il migliore, ama i giocatori»

