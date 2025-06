Vieri esalta Pio Esposito | Ha tutto per sfondare all’Inter contento che rimanga Mondiale per Club? Ho questa sensazione per il futuro

Christian Vieri, icona dell’Inter, si è espresso con entusiasmo sul talento di Pio Esposito e sul futuro nerazzurro nel Mondiale per Club. Con un occhio di riguardo alle promesse emergenti, l’ex attaccante sottolinea come Esposito abbia tutte le carte in regola per sfondare, mentre la speranza di vedere l’Inter ancora protagonista a livello mondiale resta viva. La sua fiducia alimenta il sogno interista di conquistare nuovi traguardi internazionali.

Le parole di Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter, sul Mondiale per Club che vede coinvolti i nerazzurri. Tutti i dettagli in merito. Christian Vieri, ex attaccante dell’ Inter, ha parlato al Corriere della Sera del Mondiale per Club e dell’impatto di Pio Esposito in nerazzurro. PIO ESPOSITO – « Un gran gol con il River Plate. Roba non banale. Magari ripetesse la carriera di Toni, che è stato uno dei più grandi centravanti della nostra storia. Di certo Pio ha un fisico eccezionale, ha coraggio, sa giocare molto bene a calcio e ha tutti i mezzi per sfondare. Trattenerlo? Sì, ci può già stare in rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vieri esalta Pio Esposito: «Ha tutto per sfondare all’Inter, contento che rimanga. Mondiale per Club? Ho questa sensazione per il futuro»

In questa notizia si parla di: vieri - inter - mondiale - club

Moratti, festa di compleanno a sorpresa con oltre 100 ex Inter: Vieri e Recoba col Pandino - Massimo Moratti ha festeggiato i suoi 80 anni con una straordinaria festa di completano a sorpresa, circondato da oltre 100 ex calciatori dell'Inter.

#Vieri: «Il #Napoli protagonista anche in Champions. Infantino è il migliore, ama i giocatori» Al CorSera: «In Italia Napoli in prima fila accanto all’Inter. Avrei fatto di tutto per giocare un torneo come il Mondiale per club». Vai su X

PSG a valanga sull'Inter Miami Ecco com'è andato l'ottavo di finale del Mondiale per Club ? Vai su Facebook

Vieri: Pio Esposito ha tutto per sfondare: bene trattenerlo. Mondiale un'occasione, i presidenti...; Vieri promuove Tudor e la scelta Juve. Poi sull’Inter: “Ma quale nuovo ciclo!”; Vieri esalta il Mondiale per club: È già diventato grande come la Champions League.

Pagina 1 | Vieri promuove Tudor e la scelta Juve. Poi sull’Inter: “Ma quale nuovo ciclo!” - L'ex attaccante italiano ha valutato la scelta dirigenziale bianconera e le novità nerazzurre. Riporta tuttosport.com

Vieri: «L'Inter di Chivu sarà la sorpresa, Milan ancora debole, Napoli da Champions. Modric? Una grande occasione» - I pronostici sulla serie A dell'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale: «Il Mondiale per club distribuisce tanti soldi ed è un'occasione per misurarsi» ... Si legge su msn.com