Vieri a tutto campo | Allegri sa gestire ma servono grandi giocatori Modric in Italia gioca 40 partite con la sigaretta in bocca Chivu Tudor Gasperini | penso questo

Christian Vieri si distingue ancora una volta come analista brillante e schietta del calcio italiano, offrendo spunti interessanti sulle sfide e le potenzialità delle grandi del nostro campionato. Tra parole sulla gestione tecnica e richiami alla qualità dei giocatori, l’ex bomber mette in luce quanto sia fondamentale avere grandi talenti per competere ai massimi livelli. Ma a che punto sono realmente Inter, Milan, Juventus e Roma? Scopriamolo insieme.

Le parole di Christian Vieri in vista della prossima Serie A: a che punto sono Inter, Milan, Juventus e Roma In una lunga intervista al Corriere della Sera, Christian Vieri analizza senza filtri i temi caldi del calcio italiano e internazionale. PIO ESPOSITO – «Un gran gol con il River Plate. Roba non banale». FA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vieri a tutto campo: «Allegri sa gestire, ma servono grandi giocatori. Modric in Italia gioca 40 partite con la sigaretta in bocca. Chivu, Tudor, Gasperini: penso questo»

Vieri: «Lautaro Martinez tra i primi 5-6, sa fare tutto. Ed è leader» - Vieri non ha dubbi: Lautaro Martinez è uno dei pochi autentici leader del calcio moderno, un attaccante completo capace di fare tutto sul campo.

