Viene investito dall' auto che ha parcheggiato morto il maestro della ceramica Giovanni Simonetti

Un tragico incidente scuote il tranquillo paese di Castelli: Giovanni Simonetti, noto maestro della ceramica, è stato investito da un’auto mentre si trovava vicino alla sua casa. La comunità piange la perdita di un’artista stimato e amato. La tragedia ha suscitato grande dolore e interrogativi sulla sicurezza stradale in zona. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti sul caso e sulle cause di questo drammatico evento.

Nella mattinata di lunedì 30 giugno, intorno alle ore 9, in località Faiano del comune di Castelli in provincia di Teramo, Giovanni Simonetti, di 81 anni, residente nella stessa località, è morto in un incidente stradale avvenuto nei pressi della propria abitazione.