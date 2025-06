VIDEO | Quasi 30 chili tra cocaina e hashish nascosti in cucina | 29enne arrestato

Un arresto che scuote la comunità: un 29enne è stato fermato con quasi 30 chili di droga tra cocaina e hashish nascosti in casa, insieme a 7mila euro in contanti. La sua condotta sospetta al volante ha portato all’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno scoperto un vero e proprio deposito di illegalità. Una vicenda che mette in luce quanto sia fondamentale il ruolo della prevenzione e dei controlli.

Prima lo hanno notato al volante in atteggiamento sospetto, poi sono partiti i controlli e le osservazioni fino a scoprire che in casa nascondeva quasi 30 chili tra cocaina e hashish e 7mila euro in contanti. Così i carabinieri hanno arrestato un 29enne per detenzione illecita di sostanza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: quasi - chili - cocaina - hashish

Nathalie Caldonazzo: “Ho sofferto di anoressia, in un anno ho perso quasi 20 chili. Non mi accettavo più” - Nathalie Caldonazzo ha condiviso la sua esperienza di lotta contro l’anoressia nel programma "La Volta Buona".

VIDEO | Quasi 30 chili tra cocaina e hashish nascosti in cucina: 29enne arrestato https://ift.tt/RPqGCJ4 https://ift.tt/1Fe65In Vai su X

Operazione contro il traffico e lo spaccio di droghe, 12 arresti in Valsugana. L'indagine avviata alla fine del 2023. I carabinieri hanno sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina e quasi due chili di hashish Vai su Facebook

VIDEO | Quasi 30 chili tra cocaina e hashish nascosti in cucina: 29enne arrestato; Nascondeva quasi 30 kg di hashish e cocaina nel divano e in frigo: arrestato 29enne; Quasi 5 chili di cocaina e 22 di hashish nascosti in frigo: arrestato 29enne.

Quasi 5 chili di cocaina e 22 di hashish nascosti in frigo: arrestato 29enne - Un uomo di 29 anni di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di spaccio di droga: nel suo appartamento i militari hanno trovato quasi 5 chili di cocaina e 22 chili di ... Lo riporta genova24.it

Nascondeva quasi 30 kg di hashish e cocaina nel divano e in frigo: arrestato 29enne - i militari hanno rinvenuto quasi 5 chili di cocaina, di cui tre panetti ancora integri e il resto già suddiviso in dosi pronte per lo spaccio. Da telenord.it