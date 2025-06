VIDEO | Modena sotto la morsa del caldo | come muoversi tra condizionatori malesseri e anziani

L’estate ha colpito duramente Modena, lasciando cittadini alle prese con il caldo asfissiante, condizionatori sovraccarichi e preoccupazioni per gli anziani. Come affrontare questa sfida e garantire il benessere di tutti? Scopriamo insieme strategie efficaci per muoversi in sicurezza tra disagio e rischio di malesseri, proteggendo le persone più vulnerabili e affrontando al meglio questa ondata di calore intensa e insidiosa.

L’estate è esplosa con tutta la sua forza e negli ultimi giorni Modena è stretta nella morsa del caldo torrido, con temperature che hanno superato i 35 gradi e percezioni termiche ancora più elevate. I valori elevati di umidità e la persistenza delle alte temperature, anche nelle ore serali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

