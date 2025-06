VIDEO | Contro lo spopolamento delle aree interne il Progetto restanza del Patto per l' Abruzzo | i sette punti cardine

Il fenomeno dello spopolamento delle aree interne dell’Abruzzo rappresenta una sfida cruciale per il nostro territorio. Il “Progetto Restanza”, ideato dai consiglieri regionali di opposizione del Patto per l’Abruzzo, si propone di invertire questa tendenza attraverso sette pilastri fondamentali: sanità, trasporti, sostegno economico, digitalizzazione, cultura, ambiente e commercio. Una strategia concreta e multidimensionale che mira a creare nuovi orizzonti di sviluppo e a ridare vita alle comunità più isolate.

