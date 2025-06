VIDEO | Blasioli Pd sulla sentenza del Tar e il ritorno alle urne | Si voti di nuovo in tutta la città

Il pronunciamento del Tar apre una nuova pagina nella politica cittadina, spingendo verso un possibile ritorno alle urne. Antonio Blasioli, vicepresidente del consiglio regionale, suggerisce che questa potrebbe essere la soluzione migliore per risolvere le attuali criticità e ristabilire la fiducia dei cittadini. La sfida ora è decidere se tornare alle urne rappresenti davvero la strada più efficace per il futuro della nostra città , garantendo trasparenza e partecipazione.

“Tornare al voto in tutta la città ”. Dovrebbe essere questa la strada da seguire per il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli alla luce della sentenza del Tar (Tribunale regionale amministrativo) e delle difficoltà che si potrebbero riscontrare nel riportare alle urne le 27. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: blasioli - sentenza - urne - tutta

VIDEO | Blasioli (Pd) sulla sentenza del Tar e il ritorno alle urne: Si voti di nuovo in tutta la città .

Referendum, urne riaperte in tutta Italia fino alle 15 - Urne riaperte in tutta Italia fino alle 15 per la seconda giornata di voto sui 5 referendum su lavoro e cittadinanza. Come scrive ansa.it

Referendum, urne riaperte in tutta Italia fino alle 15 - A Milano alle 12 era sotto il 10% in tutte le circoscrizioni l'affluenza alle urne per il voto sui cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Segnala ansa.it