Vicofaro tutti trasferiti i migranti ospitati da ‘don’ Biancalani

Decisiva l'ordinanza di sgombero disposta dal Comune il 7 giugno per criticità igienico sanitarie troppo marcate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

In questa notizia si parla di: vicofaro - tutti - trasferiti - migranti

Ordinanza di sgombero di Vicofaro, trasferiti 70 migranti Vai su X

Finalmente la parrocchia di Vicofaro potrà tornare ad essere un luogo di preghiera, di rispetto e di fede, ma soprattutto un luogo di civiltà e legalità dove i cittadini di Pistoia non dovranno più aver paura a passare. Sull’oasi dell’illegalità, delle condizioni igienic Vai su Facebook

Tutti trasferiti dalla chiesa di Vicofaro, via 100 migranti; Vicofaro, c’è la soluzione. Una struttura per i fragili: “Ora il parroco collabori”; Tutti via da Vicofaro, trasferiti 100 migranti.

Tutti trasferiti dalla chiesa di Vicofaro, via 100 migranti - Con il trasferimento di quasi tutti i migranti, oltre 100, via dal centro di accoglienza improvvisato nella parrocchia di Vicofaro da don Massimo Biancalani, si avvia a conclusione questa esperienza, ... Riporta ansa.it

Vicofaro non è più un centro di accoglienza migranti: ricollocati i circa 100 ospiti della struttura - Con la ricollocazione di tutti i migranti che erano stati accolti a Vicofaro, oltre 100, nel centro di accoglienza improvvisato da don Massimo Biancalani, si avvia a conclusione questa esper ... Come scrive msn.com