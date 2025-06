Vicofaro non è più un centro di accoglienza migranti | ricollocati i circa 100 ospiti della struttura

A Vicofaro, l’esperienza di accoglienza migranti, iniziata circa dieci anni fa e al centro di polemiche, sta giungendo al termine con la ricollocazione di oltre 100 ospiti. La decisione, presa in base a criticità igienico-sanitarie, segna una svolta importante per la comunità di Pistoia, che si prepara a chiudere un capitolo complesso ma significativo nella storia dell’accoglienza in Italia. Ora, si apre un nuovo percorso di dialogo e riforma.

PISTOIA – Con la ricollocazione di tutti i migranti che erano stati accolti a Vicofaro, oltre 100, nel centro di accoglienza improvvisato da don Massimo Biancalani, si avvia a conclusione questa esperienza, molto criticata, iniziata una decina di anni fa a Pistoia Decisiva l’ordinanza di sgombero disposta dal Comune il 7 giugno per criticità igienico sanitarie troppo marcate. In questi giorni di trasferimento, ricorda la diocesi, tutti i ragazzi ospiti di Vicofaro hanno ricevuto la proposta di una nuova sistemazione in locali attrezzati. “Circa 100 – si spiega – sono stati già trasferiti in ambienti dove, con l’ausilio di operatori e volontari, sono accolti e accompagnati nei loro percorsi di vita verso l’integrazione e l’autonomia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

