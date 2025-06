Vicofaro c’è la soluzione Una struttura per i fragili | Ora il parroco collabori

Vicofaro C8217232, una soluzione concreta per i fragili: ora anche il parroco collabora. A Pistoia, i migranti trasferiti nelle nuove strutture della Diocesi stanno già iniziando a ricostruire le loro vite, dedicandosi a piccoli lavori quotidiani e corsi di formazione. La comunità si riscopre più forte e solidale, pronta a offrire opportunità reali di reinserimento. È il primo passo verso un futuro di speranza e integrazione, dove tutti possono contribuire e crescere insieme.

Pistoia, 30 giugno 2025 – C’è chi fa il giardino e ripulisce gli spazi esterni della sua nuova casa, alle Fornaci, e chi fa il bucato per sé e per i coinquilini, a Capostrada. In molti, poi, chiedono di poter essere inseriti in corsi di formazione, per trovare un posto nell’edilizia, come muratori o come mulettisti. La nuova vita dei migranti trasferiti da Vicofaro nelle sedi messe a disposizione dalla Diocesi in città e nella provincia, sta già dando i suoi frutti. Perché in un ambiente sano, con spazi dedicati e operatori sempre presenti, i ragazzi ora sperano davvero di trovare una propria strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it