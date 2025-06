Vice ispettore muore nello schianto in moto ricercata la pirata della strada

Una tragica fatalità scuote la comunità: un vice ispettore di appena 27 anni perde la vita in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua moto, travolto da una Ford Fiesta scappata via. La caccia alla pirata della strada è aperta, mentre si cercano risposte e giustizia per questa drammatica perdita. La speranza è che la responsabile venga presto individuata e assicurata alla giustizia.

E’ caccia alla pirata della strada che nella mattinata del 28 giugno a bordo di una Ford Fiesta ha travolto la moto su cui viaggiava l’allievo vice ispettore Enzo Spagnuolo 27enne di Francolise a Falciano del Massico nei pressi della Rotonda di Cappella Reale, per poi darsi alla fuga. Si. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: vice - ispettore - moto - pirata

Elena tra lusinghe di Gennaro, Giulia contrastata da Luca e Damiano verso il concorso vice ispettore - Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda il 21 maggio 2025 su Rai3, Elena si trova al centro di lusinghe da Gennaro, mentre Luca e Damiano si contendono il concorso per vice ispettore.

Vice ispettore muore nello schianto in moto, ricercata la pirata della strada; Christian Di Martino accoltellato a Milano: l’abbraccio della polizia al vice ispettore di Salerno.

Vicequestore travolto e ucciso in moto a Pozzuoli, «incidente anomalo»: caccia all'auto pirata - Il Mattino - Nell'impatto tra uno scooter e un'auto nella tarda serata di ieri in via Solfatara a Pozzuoli alta, in provincia di Napoli, è morto il vicequestore in servizio al Reparto mobile di ... Riporta ilmattino.it

Tracce d'esame per vice ispettore - Polizia di Stato - Concorso pubblico, per esami a 600 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D. Scrive poliziadistato.it