Vibo Valentia Gratitudine dell’Associazione Rachele Nardo al suo assistente spirituale | Don Giuseppe è segno di speranza

Mi sento profondamente grato per la costante dedizione e il sostegno di don Giuseppe, che rappresenta un faro di speranza e di fede in un mondo spesso attraversato da incertezze. La sua presenza non è solo un conforto, ma un esempio di coerenza evangelica e di autentico servizio spirituale. È grazie a uomini come lui che il cammino di speranza si rinnova ogni giorno, alimentando il cuore dell’intera comunità .

Domenico Nardo, presidente dell’Associazione Rachele Nardo LLFF, ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine nei confronti di don Giuseppe, assistente spirituale dell’associazione. In un messaggio carico di riconoscenza, Nardo ha sottolineato il valore umano e spirituale della presenza del sacerdote, definendolo “segno tangibile di speranza e di coerenza evangelica” in un tempo segnato da incertezze. “Mi sento profondamente grato per l’affetto, la cura e il sostegno che don Giuseppe continua a donarci con generosità ”, ha dichiarato Nardo, aggiungendo: “Grazie, don Giuseppe, per essere ancora oggi tra noi, pastore e amico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Gratitudine dell’Associazione Rachele Nardo al suo assistente spirituale: “Don Giuseppe è segno di speranza”

