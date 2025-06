Viareggio sconfitto in finale di Coppa Italia Pesano assenze stanchezza e qualche errore

Una finale di Coppa Italia ricca di emozioni, ma anche di sfide difficili per il Viareggio, che si è arreso al Napoli con il punteggio di 6-3. Assenze, stanchezza e alcuni errori hanno pesato sul risultato finale, lasciando l’amaro in bocca. Nonostante ciò, è stata una partita intensa e coinvolgente, che ha mostrato il talento di entrambe le squadre. Ora, occhi puntati sui prossimi impegni, per riscattarsi e tornare a brillare.

NAPOLI 6 VIAREGGIO 3 NAPOLI: Paterniti, Antonio, Sciacca, Alla, Léo Martins, BeMartins, Andriani, Casolare, D’Ascia, Moxedano, Perotti, Scarparo. All. Palma. VIAREGGIO: Carpita, Eudin, Remedi, Moretti, Santini, Sassari, Gean Pietro, Genovali, Fantinato, Lombardi. All. Mesquita (squa. Corosiniti). Arbitri: Fagnani di Termoli, Ozzella di Benevento e Vitucci di Sulmona (al cronometro Gosetto di Schio). Reti: 2’ st Sciacca (N), 4’ st Gean Pietro (V), 4’ st Be Martins (N), 10’ st Remedi (V), 12’ st Alla (N); 1’ tt Be Martins (N), 10’ tt Be Martins (N), 12’ tt Remedi (V), 12’ tt Moxedano (N). Note: ammoniti per proteste dalla panchina Moretti e Sani (V); parziali 0-0 pt, 3-2 st, 3-1 tt. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Viareggio sconfitto in finale di Coppa Italia. Pesano assenze, stanchezza e qualche errore

