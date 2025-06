Viareggio Riviera del Pallone | ‘calcio pop’ con Versilia Football Planet 2025

Preparati a vivere un autentico festival di passione e divertimento: la Versilia si appresta ad accogliere la sesta edizione di Versilia Football Planet 2025, un evento che promette di unire il calcio pop più autentico con emozioni indimenticabili. Da venerdì 4 a domenica 6 luglio, Piazza Mazzini di Viareggio sarà il palcoscenico di un weekend all’insegna del cuore, dei miti locali e di uno sport travolgente. Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio e non solo!

