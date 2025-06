Viareggio ricorda le 32 vittime della strage del 2009

Sedici anni dopo la tragedia che ha sconvolto Viareggio, la città si unisce nel ricordo delle 32 vittime della strage del 29 giugno 2009. Una processione silenziosa attraversa le vie colpite, mentre i treni in transito esprimono solidarietà con un suono prolungato. Un momento di profondo rispetto e memoria, per non dimenticare mai e mantenere viva la speranza.

Sedici anni dopo la strage ferroviaria del 29 giugno 2009, Viareggio ha commemorato le 32 vittime con una processione silenziosa nelle vie colpite dall’esplosione del treno carico di Gpl. Al passaggio del corteo, anche i treni in transito hanno manifestato solidarietà con un suono prolungato. Striscioni, letture e sedie vuote con le foto delle vittime hanno accompagnato la cerimonia, segnata anche dal ricordo della giornalista Donatella Francesconi. Restano aperti i capitoli giudiziari, con possibili ricorsi in Cassazione dopo le condanne confermate in appello. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Viareggio ricorda le 32 vittime della strage del 2009

