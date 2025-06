Viareggio il ricordo della strage dopo 16 anni Non dimentichiamo

Sei passati 16 anni da quella tragedia che ha segnato il cuore di Viareggio, eppure il ricordo rimane vivo, come una promessa mai dimenticata. Ogni gesto, ogni simbolo, testimonia la volontà di non lasciare che l’oblio cancelli le vittime e la memoria collettiva. In un silenzio carico di emozione, i viareggini continuano a rendere onore a chi è stato perso, perché la memoria è la nostra forza.

Viareggio (Lucca), 30 giugno 2025 – È bastato guardarsi intorno, ieri, per ritrovare quella promessa che i viareggini hanno fatto sedici anni fa. Nel grande cuore che all’alba di un nuovo 29 giugno Egisto Olivi ha disegnato sulla sabbia; o nelle bandiere dei bagni a mezz’asta che nemmeno il vento si è permesso di scuotere. Nei fischi dei treni che non hanno mai taciuto di fronte all’ingiustizia, e nella preghiera spontanea di una fedele invocata dall’altare della chiesina di Bicchio: “Per le vittime della strage ferroviaria, ma anche – ha detto, durante la messa delle 11 – perché possa far riflettere i datori di lavoro che si comportano con prepotenza e arroganza nei confronti dei lavoratori”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio, il ricordo della strage dopo 16 anni. “Non dimentichiamo”

