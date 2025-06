Viaggi a rate | prestiti in aumento ma ancora pochi toscani li scelgono

In un’Italia in cui i viaggi a rate e i prestiti sono in aumento, ancora pochi toscani scelgono questa strada per le proprie vacanze. La voglia di evasione c’è, ma si traduce in scelte più oculate: partenze più brevi, budget ridotti e, in alcuni casi, il ricorso a finanziamenti. La regione si adatta ai tempi, dimostrando che anche con risorse limitate, il desiderio di scoperta non si ferma.

Firenze, 25 giugno 2025 – Le vacanze si fanno, ma con più prudenza e budget ridotto. In un contesto di stipendi stagnanti e fiducia delle famiglie ancora sotto pressione, i toscani non rinunciano del tutto al momento di evasione estiva. Cambiano però modalità e durata: si parte meno, per periodi più brevi, si spende meno – circa 200 euro in meno come intenzioni di acquisto rispetto al 2024 – e, nei casi più critici, si chiede un prestito. Cresce infatti nel 2025 il ricorso al credito per finanziare viaggi e vacanze, ma, secondo quanto emerge dai dati dell’osservatorio di Findomestic, in modo lento e in ogni caso si tratta ancora di un fenomeno marginale rispetto ad altri settori del credito al consumo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viaggi a rate: prestiti in aumento, ma ancora pochi toscani li scelgono

In questa notizia si parla di: viaggi - toscani - rate - prestiti

Viaggi a rate: prestiti in aumento, ma ancora pochi toscani li scelgono; Vacanze a rate: prestiti in aumento del 18%, boom tra i giovani sotto i 30 anni; Prestiti per viaggiare, è boom. L’importo medio richiesto supera gli 8.500 euro.

Viaggi a rate: prestiti in aumento, ma ancora pochi toscani li scelgono - In un contesto di stipendi stagnanti e fiducia delle famiglie ancora sotto pressione, i toscani non rinunciano ... Segnala lanazione.it

Prestiti viaggi, erogati 26 milioni nel 2015 | Facile.it - Nel 2014 chi chiedeva un finanziamento per pagare un viaggio aveva in mente di restituire l’importo in 42 rate, nel 2015 si è passati a 47, ... facile.it scrive