Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-06-2025 ore 19 | 40

Benvenuti agli aggiornamenti di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato alla viabilità. Oggi, focus sulla situazione a Roma e nel Lazio: a causa di un incendio vicino all’autostrada tra Fregene e l’uscita per Roma Fiumicino, il tratto resta chiuso. La circolazione è stata deviata, e si consiglia ai viaggiatori di uscire a Torre in Pietra. Restate con noi per tutte le ultime news sulla viabilità regionale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla bici roma-tarquinia causa di un incendio adiacente la sede autostradale ancora chiuso il tratto tra Fregene e lo svincolo per La Roma Fiumicino in direzione Roma all'interno del tratto il traffico è stato fatto defluire per chi viaggia verso la capitale si consiglia di uscire a Torre in Pietra e percorrere la via Aurelia Dove Al momento ci sono ripercussioni sulla viabilità da Palidoro fino allo svincolo per il raccordo A1 Firenze Roma invece spento l'incendio tra Orte e Attigliano ma permangono rallentamenti residui in direzione Firenze ci spostiamo sulla Roma Fiumicino per segnalare un incidente a causa del film Ci sono code tra ANSA del Tevere e lo svincolo per il raccordo anulare è proprio sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino Ostiense è più avanti tra Pontina collana mentre mi interna si rallenta tra Roma Fiumicino Aurelia e nel settore opposto tra Nomentana e lo svincolo per La A24 Roma Teramo dove segnaliamo code sul tratto urbano per traffico intenso Togliatti e tangenziale in direzione di quest'ultima è nel senso opposto di marcia tanto c'è il bar e il raccordo anulare usciamo dall'anello cittadino per segnalare un sinistro sul via Cassia a causa dell'incidente si sta in data Olgiata La Storta in entrambi i sensi di marcia attivo il senso unico alternato e per un altro incidente sulla Statale 214 Maria isola Casamari e al momento chiusa al traffico il tratto Giglio di Veroli e Castel massimo in direzione Frosinone con uscita obbligatoria al Giglio Passiamo al trasporto ferroviario sulla fl1 Orte Fiumicino aeroporto circolazione ancora sospesa tra Roma Ostiense Fiumicino aeroporto per un incendio nei pressi di Ponte Galeria in corso di intervento dei vigili del fuoco con ritardi fino a 30 minuti per i treni della linea da Marco Morgante Astral infomobilità è Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio