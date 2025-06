Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-06-2025 ore 16 | 25

Benvenuti a questo aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio, datato 30 giugno 2025 alle ore 16:25. Astral Infomobilità vi tiene informati sulle ultime novità e eventuali disagi lungo le principali arterie stradali. Attualmente, sulla A12 Roma-Tarquinia, un incendio nei pressi della sede autostradale ha causato la chiusura del tratto tra Fregene e lo svincolo per Fiumicino. Ecco cosa sapere per pianificare al meglio il vostro viaggio verso Roma.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla A12 Roma Tarquinia a causa di un incendio adiacente la sede autostradale ancora chiuso il tratto tra Fregene e lo svincolo per La Roma Fiumicino in direzione Roma all'interno del tratto il traffico è stato fatto defluire per chi viaggia verso la capitale si consiglia di uscire a Torrimpietra e percorrere la via Aurelia restiamo sulle autostrade per segnalare un incidente in A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli prestare Attenzione ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra Pontina e la diramazione Roma Sud mentre in interna sono per incidente in cui è coinvolto un mezzo pesante le code tra Bufalotta e Tiburtina e sempre causa sinistro ancora presenti su via Nettunense tra Montegiove Campoleone in entrambi i sensi di marcia Passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare la circolazione permane ancora rallentata In entrambe le direzioni ATV bus sostitutivi fino al termine del servizio mentre sulla fl1 Orte Fiumicino aeroporto circolazione sospesa tra Roma Ostiense e Fiumicino aeroporto per un incendio nei pressi di Ponte Galeria in corso di intervento dei vigili del fuoco con ritardi fino a 30 minuti per i treni della linea da Marco Morgante Astral infomobilità e tu Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it