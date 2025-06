Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-06-2025 ore 15 | 25

Benvenuti a tutti gli automobilisti: oggi, 30 giugno 2025 alle 15:25, permane una situazione critica sulla viabilità di Roma e Lazio. A causa di un incendio vicino alla sede autostradale tra Fregene e lo svincolo per Roma Fiumicino, il tratto è completamente chiuso in entrambe le direzioni. Per garantire la sicurezza, si consiglia di uscire a Torrimpietra e seguire le indicazioni alternative. Restate aggiornati con Astral Infomobilità per ulteriori dettagli e percorsi sicuri.

12 Roma Tarquinia causa di un incendio adiacente la sede autostradale chiuso il tratto tra Fregene lo svincolo per La Roma Fiumicino in direzione Roma all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni per chi viaggia verso la capitale si consiglia di uscire a Torrimpietra e percorrere la via Aurelia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra Ardeatina e la diramazione Roma Sud mentre mi interna la circolazione è il momento scorrevole usciamo dalla capitale per segnalare su via Nettunense un incidente che provoca tra Montegiove Campoleone in direzione Aprilia e passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare la circolazione permane ancora rallentata In entrambe le direzioni mentre sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano sono previste Inoltre corse verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto