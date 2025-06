Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-06-2025 ore 13 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della regione Lazio. Oggi, 30 giugno 2025, alle ore 13:25, si segnalano alcune criticità: un incidente sulla Roma-Fiumicino provoca code tra via Cristoforo Colombo e il viadotto della Magliana, mentre sul Raccordo Anulare si registrano traffico intenso tra Casilina e Ardeatina. Restate con noi per aggiornamenti tempestivi e consigli utili per i vostri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla Roma Fiumicino causa code tra via Cristoforo Colombo il viadotto della Magliana Verso il raccordo anulare andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti qui per traffico intenso tra Casilina e Ardeatina siamo ora sulla diramazione Roma Sud code da Tor Vergata al Raccordo Anulare In quest'ultima direzione sulla statale Pontina un incidente la causa delle code altezza di Pomezia in direzione Latina nell'ambito del trasporto pubblico sulla ferrovia Metromare la circolazione permane rallentata restiamo nell'ambito della trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo strada extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di doppio linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono TV bus sostitutivi i treni viaggio non solo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano prevista Inoltre corse con bus verso la stazione di Stimigliano e Monterotondo che sono servita dalla ferrovia FL 18 Roma Fiumicino aeroporto

