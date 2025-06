Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-06-2025 ore 12 | 25

Ben trovati da Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato alla viabilità. Oggi, alle 12:25 del 30 giugno 2025, vi aggiorniamo sulla situazione del Raccordo Anulare di Roma, dove un incidente precedentemente risolto ha temporaneamente rallentato il traffico. La zona di Prenestina, Ardeatina e Roma Sud presenta ancora alcune criticità, con code che partono da Tor Vergata. Restate con noi per aggiornamenti e consigli utili per il vostro viaggio.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla carreggiata interna del raccordo anulare risolto incidente avvenuto in precedenza Per me quello che ho detto non riuscite Prenestina e Ardeatina sulla diramazione Roma Sud ancora per le difficoltà di immissione sul raccordo si sta in coda a partire da Tor Vergata ci possiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo code Map traffico tra Portonaccio e tangenziale Mestre sul Centro andiamo sull'Aurelia dove per lavori Ci sono formati e coda in direzione Roma all'altezza dello svincolo di Tornimparte nell'ambito del trasporto pubblico sulla ferrovia regionale m Mari la circolazione permane rallentata è stato attivato il servizio bus integrativo ancora trasporto pubblico per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Roma Napoli via Formia e fino al 6 luglio 2025 la circolazione ferroviaria è sospesa tra stazione di Formia Gaeta e Villa Literno dettagli su info mobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it