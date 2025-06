Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-06-2025 ore 11 | 25

Benvenuti alla nostra consueta updates sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Oggi, alle 11:25 del 30 giugno 2025, Astral Infomobilità segnala un incremento delle code sul Raccordo Anulare, principalmente tra le uscite Prenestina e Ardeatina, con traffico intenso anche sulla diramazione Roma Sud. Se siete in viaggio, rimanete informati e pianificate le vostre soste: la vostra sicurezza è la nostra priorità.

Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per un incidente Code in aumento siamo tra le uscite Prenestina e Ardeatina in carreggiata esterna cosa tratti ma però traffico intenso tra Ardeatina e diramazione Roma Sud sulla diramazione Roma Sud o poi per difficoltà di immissione sul raccordo si sta in coda a partire da Tor Vergata ci possiamo sul tratto Urbano della A24 si sta in fila tra Portonaccio e la tangenziale essere sul Centro andiamo sull'Aurelia dove per lavori si sono formate Code in direzione Roma all'altezza dello svincolo Torrimpietra ora il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare la circolazione rallentata è stato attivato il servizio bus integrativo ancora trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta vigna sono TV bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano in Morlupo Catalano sono previste Inoltre cose con bus verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo servita dalla ferrovia fl1 Orte a Roma Fiumicino aeroporto