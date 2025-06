Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-06-2025 ore 10 | 25

Benvenuti a questa aggiornamento sulla viabilità di Roma e regione Lazio, fornito da Astral Infomobilità. Alle ore 10:25 del 30 giugno 2025, si segnalano temporanee code sul Raccordo Anulare tra Prenestina e Ardeatina a causa di un incidente ormai risolto. Tuttavia, persistono rallentamenti e difficoltà di immissione in alcune tratte chiave. Restate con noi per tutte le ultime notizie sulla mobilità urbana.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata in un incidente causa code tra Prenestina e Ardeatina in carreggiata esterna risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono code a tratti tra Cassia Veientana Aurelia più avanti rallentamenti qui per traffico tra la Fiorentina e diramazione Roma sud e per le difficoltà di immissione sul raccordo si sta in coda sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata andiamo sulla tua Urbano della A24 code al momento localizzate a fiorentini e tangenziale est verso il centro ci spostiamo sull'Aurelia per lavori coda in direzione Roma all'altezza dello svincolo Torrimpietra sempre sull'Aurelia Ma nella direzione opposta verso Civitavecchia risolto l'incidente nei pressi di Castel di Guido la circolazione è regolare le altre notizie del trasporto pubblico sulla ferrovia regionale in metro mare la circolazione e rallentata attivato il servizio bus integrativo da Gina Pandolfo infomobilità tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it