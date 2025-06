Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-06-2025 ore 09 | 40

Benvenuti all’informobilità della Regione Lazio, il vostro punto di riferimento per restare sempre aggiornati sulla viabilità di Roma e dintorni. Oggi, 30 giugno 2025 alle 09:40, segnaliamo code e rallentamenti tra il raccordo anulare e Casal del Marmo a causa di un incidente. Restate con noi per tutte le novità sulla viabilità, in modo da pianificare al meglio i vostri spostamenti e evitare sorprese lungo il percorso.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione Diaz al infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare un incidente e causa delle codine esterna tra l'uscita e Casal del Marmo il Pescaccio proseguiamo lungo la carreggiata esterna si rallenta ma per traffico della Pontina l'appia poi dalla Prenestina Tiburtina anche dalla Salaria alla cassa interna si rallenta dal Nomentana Tiburtina poi code dalla Casilina lampi arredamenti dalla Laurentina al Ostiense e per le difficoltà di immissione sul raccordo si sta in coda sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento da Tor Cervara Togliatti poi si rallenta la porto una c'ho il bio per la tangenziale est direzione centro sull'Aurelia per incidente avvenuto in precedenza si sta in coda all'altezza di Castel di Guido direzione Civitavecchia in piedi sulla statale Pontina code per traffico tra Pomezia via Monte d'Oro poi rallentamenti tra Castel Romano Castel di Decima tutto in direzione raccordo anulare da Gina Pandolfo e Astral infomobilità il tutto Grazie per la A più tardi un servizio della Regione Lazio

In questa notizia si parla di: regione - roma - lazio - viabilità

