Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-06-2025 ore 09 | 10

Benvenuti a un aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio del 30 giugno 2025 alle 09:10, fornito da Astral Infomobilità. Situazione critica sul raccordo anulare con rallentamenti tra Roma Nord e Tiburtina, e code tra Casilina e Laurentina. Traffico congestionato anche in zona Tuscolana e Prenestina. Restate con noi per aggiornamenti continui: la vostra sicurezza e mobilità sono la nostra priorità.

