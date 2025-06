Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-06-2025 ore 07 | 25

Benvenuti a una nuova edizione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato all'aggiornamento sul traffico. Questa mattina, alle ore 07:25 del 30 giugno 2025, si registrano code significative sulla diramazione Roma Sud e sulla tratta urbana della A24 Roma-Teramo, tra Torvergata e Raccordo Anulare, e tra Tor Cervara e la Tangenziale Est in direzione centro. La situazione richiede attenzione, quindi restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

traffico in aumento sulle principali arterie stradali della Regione nello specifico si sta in coda sulla diramazione Roma sud è sulla tratto Urbano della A24 roma-teramo rispettivamente tra Torvergata e Raccordo Anulare verso quest'ultimo e tra Tor Cervara è la tangenziale est direzione centro Tu raccordo anulare carreggiata interna code tra Casine è appena esterna code a tratti tra Prenestina e Nomentana diamo uno sguardo alle consolari sulla Flaminia code da raccordo anulare a via dei due punti sull'Aurelia code tra raccordo anulare a via di Villa Troili nei due casi in direzione centro restiamo sull'Aurelia a me in direzione Civitavecchia coda per un incidente all'altezza di Castel di Guido e infine sulla statale Pontina code a tratti qui per traffico intenso tra via Laurentina e castelli decima direzione raccordo siamo in chiusura del trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo andiamo d'allenamento della linea aerea nella Vignanello Viterbo sulla TV bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello catalane Morlupo Catalano sono previste Inoltre i corsi con bus verso stazione di Stimigliano e Monterotondo che sono servite dalla ferrovia Belluno Roma Fiumicino aeroporto