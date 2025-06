Viabilità cantiere su via San Cesario | code e disagi

L'inizio dei lavori sul sottopasso di via San Cesario a Lecce ha portato i primi disagi, con la chiusura temporanea fino al 15 settembre. Un intervento indispensabile per garantirne sicurezza e funzionalità, ma che inevitabilmente impatta sulla viabilità e sui residenti. La speranza è che questa fase si concluda nel minor tempo possibile, facilitando un miglioramento duraturo della zona e riducendo al minimo i disagi per tutti.

√ą iniziato con disagi il primo giorno del cantiere sul sottopasso di via San Cesario a Lecce, che rester√† chiuso fino al 15 settembre per lavori definiti?improrogabili?.

VIA INSORTI: ALLACCIAMENTO SINGOLE UTENZE DEL GAS Riprendono i lavori per l'allacciamento alle singole utenze alla rete gas nella zona di via Insorti. Per permettere la prosecuzione del cantiere sono previste modifiche alla viabilità dalle ore 8.

