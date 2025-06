Via Metteotti per la Lega non vengono rispettati i disabili | Nonostante i lavori rimane marciapiedi da 73 cm

Nonostante i lavori in corso, via Matteotti continua a mostrare un marciapiede di soli 73 cm, penalizzando gravemente i disabili e la mobilità cittadina. La Lega è intervenuta dopo le lamentele dei negozianti, sperando che presto si possa completare una riqualificazione che, al momento, sembra ancora lontana dal rispetto delle esigenze di tutti. È arrivato il momento di far rispettare i diritti di ogni cittadino e garantire un percorso accessibile e dignitoso per tutti.

Lavori in via Matteotti, dopo le lamentele dei negozianti anche la Lega interviene in merito ai lavori che dovrebbero terminare nei prossimi giorni. Riqualificazione del primo tratto che collega piazza Giuseppe Verdi con l'incrocio di piazza della Vittoria e via Emilio Bianchi, dove sta venendo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

