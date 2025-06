Via Metteotti per la Lega non vengono rispettati i disabili | Marciapiede resta di 73 centimetri

Le recenti opere in via Matteotti sollevano preoccupazioni tra i cittadini e i commercianti: i marciapiedi di appena 73 centimetri non garantiscono sicurezza e accessibilità, specialmente per i disabili. Dopo le numerose lamentele, anche la Lega interviene chiedendo interventi rapidi e concreti. Mentre i lavori di riqualificazione proseguono, è fondamentale assicurare che tutti possano usufruire degli spazi pubblici senza barriere o ostacoli. È ora di rivedere le priorità e mettere al centro le esigenze di tutti i cittadini.

Lavori in via Matteotti, dopo le lamentele dei negozianti anche la Lega interviene in merito ai lavori che dovrebbero terminare nei prossimi giorni. Riqualificazione del primo tratto che collega piazza Giuseppe Verdi con l'incrocio di piazza della Vittoria e via Emilio Bianchi, dove sta venendo.

Via Metteotti, per la Lega non vengono rispettati i disabili: "Nonostante i lavori rimane marciapiedi da 73 cm" - Nonostante i lavori in corso, via Matteotti continua a mostrare un marciapiede di soli 73 cm, penalizzando gravemente i disabili e la mobilità cittadina.

