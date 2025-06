Via Enea Silvio Piccolomini tra degrado e incuria L’ira dei residenti

Via Enea Silvio Piccolomini, un angolo di tranquillità a pochi passi dal cuore storico della città, sta vivendo un lento declino tra degrado e incuria. La crescita incontrollata delle piante ha trasformato il quartiere, lasciando spazio a rifiuti e abbandono, mentre il gabbiotto Enel ne testimonia la sfida tra natura e manutenzione. È ora di agire per ridare vita e decoro a questa zona dimenticata.

Una zona tranquilla immediatamente fuori al centro storico della città, con Porta Romana ed il complesso San Niccolò a meno di 500 metri. Una zona, quella di Via Enea Silvio Piccolomini, che però nel tempo, è stata trascurata, soprattutto per quanto riguarda la crescita delle piante nei dintorni delle case. "Dentro a questo spazio sommerso dalle piante abbiamo il gabbiotto dell’Enel,di recente quando sono venuti i tecnici ho dovuto prestargli una falce perchè altrimenti non sarebbero stati in grado di entrare" sono le parole della signora Maria, abitante della zona. "Pochi giorni fa addirittura un serpente è stato ritrovato nei dintorni del gabbiotto – continua la cittadina –, questo sta ad indicare le condizioni in cui versa la zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Enea Silvio Piccolomini, tra degrado e incuria. L’ira dei residenti

