Via del Leone | Lascia un bulldog di 7 mesi chiuso in auto legato la polizia rompe il finestrino e lo salva | denunciato un 78enne

Un episodio che ha suscitato sdegno e preoccupazione a Livorno: un uomo di 78 anni è stato denunciato per aver lasciato il suo bulldog di 7 mesi chiuso in auto, legato e in pericolo. La polizia, intervenuta prontamente, ha rotto il finestrino e salvato l’animale, dimostrando ancora una volta l’importanza di tutelare i nostri amici a quattro zampe. Un gesto che sottolinea la necessità di sensibilizzare sulla cura e il rispetto degli animali domestici.

Un uomo di 78 anni, residente a Livorno, è stato denunciato dalla polizia per maltrattamento di animali. Il tutto a seguito di un episodio verificatosi nella serata di domenica scorsa, 29 giugno, in via del Leone, quando alcune persone hanno richiamato l'attenzione di una volante segnalando un. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

