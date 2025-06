Via Albona come togliere radici che spaccano l' asfalto senza deforestare

Una riqualificazione completa per rendere via Albona più sicura, accessibile e piacevole per tutti. Con un investimento di 300mila euro, si interviene senza abbattere gli alberi, affrontando il problema delle radici che spaccano l’asfalto con soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente. La sfida è riparare i danni senza sacrificare il verde, creando così un quartiere più vivibile e sostenibile. Un passo avanti per una città che guarda al futuro.

È stata approvata la riqualificazione di via Albona, a Udine Est. Lo stanziamento prevede 300mila euro per rifare i marciapiedi e l'asfalto – in parte distrutti dalle radici degli alberi –, mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali, rendere accessibili le fermate dei bus e installare un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

