Via al processo su Chiara Petrolini seppellì i suoi neonati | la corte dispone la perizia psichiatrica

Il processo a Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso e sepolto i suoi neonati, si apre sotto i riflettori. La giovane, 22 anni, ha affrontato il tribunale di Parma con determinazione, mentre la corte dispone una perizia psichiatrica per fare luce sulla sua mente. Un percorso giudiziario che promette approfondimenti cruciali sulla sua condotta e sulla sua salute mentale. Resta alta l’attenzione sull’esito di questa drammatica vicenda.

Chiara Petrolini, accusata del duplice omicidio premeditato e della soppressione dei cadaveri dei suoi due figli neonati, si è presentata al tribunale di Parma con oltre un'ora di anticipo. Il processo è iniziato con la prima udienza in Corte di Assise, dove la giovane, che ha 22 anni e si trova agli arresti domiciliari, ha risposto alle accuse legate alla morte dei suoi due bambini, partoriti e sepolti nella villetta di Vignale di Traversetolo. L'imputata è arrivata a bordo di un'auto dei carabinieri, ed è stata accompagnata dai genitori e dal suo fidanzato, Samuel Granelli, che è costituito parte civile insieme ai suoi genitori.

