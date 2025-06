Via al calciomercato Napoli scatenato | subito due colpi prima di Dimaro

segnare di più e puntare a traguardi importanti, e per farlo ha già iniziato a muoversi con decisione sul calciomercato. Con due colpi subito piazzati prima di partire per Dimaro, la società azzurra si prepara a sorprendere ancora, rafforzando la rosa e sognando grandi vittorie.

Sono ore sempre più calde per il calciomercato azzurro, con la dirigenza pronta ad affondare colpi decisivi per la rosa Una società partenopea scatenata sul mercato, è pronta a regalare ad Antonio Conte importanti rinforzi per completare la squadra in vista della prossima stagione. Dopo gli arrivi certi di De Bruyne per il centrocampo e Marianucci per la difesa, ora l’attenzione è tutta sul reparto offensivo. Il Napoli l’anno prossimo dovrà fare i conti con ben quattro competizioni (Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana) e sarà, dunque, fondamentale affondare i colpi il prima possibile per permettere al tecnico leccese di preparare i suoi uomini al meglio, il prima possibile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it