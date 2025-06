vi racconto il clean industrial deal secondo il settore cartario scrive medugno

Vi racconto il Clean Industrial Deal nel settore cartario, un piano strategico ideato da Medugno per proteggere l’industria italiana dagli shock economici e dalla transizione energetica. L’obiettivo è rendere il comparto più resiliente, competitivo e sostenibile, riducendo i costi energetici e trasformando la decarbonizzazione in motore di crescita. Con l’assemblea pubblica del 26 giugno, Assocarta ha avviato un percorso deciso verso questa rinascita green.

Un piano strategico, che in analogia con il Clean industrial deal, metta in sicurezza il settore cartario italiano dagli shock economici e di transizione energetica che mira a rendere il comparto più resiliente, competitivo e sostenibile, riducendo i costi dell’energia e trasformando gli obiettivi di decarbonizzazione in un motore di crescita. Questo il significato dell’iniziativa di Assocarta che con l’assemblea pubblica del 26 giugno, tenutasi presso Civita in Roma, ha voluto presentare una propria proposta, un Paper Industrial Deal. Partendo da una certezza: la carta è il materiale più circolare e sostenibile che oggi il mercato dell’imballaggio possa utilizzare, è il più riciclato, il più versatile flessibile e adattabile alle diverse esigenze. 🔗 Leggi su Formiche.net