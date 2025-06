Vespa e i motivi del gran finale con Conte in Masseria | le pillole di L43

Torna “Forum in Masseria”, l’evento imperdibile che unisce economia, politica e cultura in un’atmosfera autentica e stimolante. Organizzata da Bruno Vespa e Comin & Partners, questa quinta edizione promette momenti di grande approfondimento a Manduria, dal 4 al 6 luglio. Con ospiti di spicco come il ministro Adolfo Urso e il copresidente della task force ONU Paolo Gentiloni, il gran finale con Conte in masseria rappresenta il punto culminante di un appuntamento ormai imprescindibile.

Torna " Forum in Masseria ", la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa e Comin & Partners e giunta alla quinta edizione, per la gioia del padrone di casa, il conduttore di Porta a porta. In quel di Manduria, dal 4 al 6 luglio, è atteso mezzo governo e numerosi esponenti dell'economia e della finanza: Paolo Gentiloni, copresidente della task force delle Nazioni Unite sulla crisi del debito; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia; Emanuela Trentin, ad di Siram Veolia; Floriano Masoero, presidente e ceo di Siemens; Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di Bmw; Marina Calderone, ministra del Lavoro; Ferdinando Boccia, presidente della Cassa dottori commercialisti; Marco Granelli, presidente di Confartigianato Imprese; Nicola Patrizi, presidente di Federterziario; Stefania Pompili, ad di Sopra Steria; Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito; Davide Canavesio, presidente di Ogr Torino; Fabrizio Di Amato, presidente di Maire.

Forum in Masseria: Bruno Vespa e grandi ospiti dal Salento dialogano di turismo e innovazione.

