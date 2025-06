Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono sposati stavolta per davvero

Veronica Ferraro e Davide Simonetta hanno coronato il loro amore con un matrimonio reale, dopo la cerimonia di settembre 2024. L’influencer e il produttore musicale hanno scelto di rendere ufficiale il loro legame con un rito civile, confermando così che il sentimento tra loro è più forte che mai. Un passo importante che segna un nuovo capitolo della loro vita insieme, e il mondo non vede l’ora di scoprire cosa riserverà il futuro.

Dopo la cerimonia di settembre 2024, l'influencer e il produttore musicale hanno ufficializzato il matrimonio con il rito civile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono sposati (stavolta per davvero)

L'influencer Veronica Ferraro e Davide Simonetta hanno ufficializzato il loro matrimonio ieri, dopo aver celebrato una sontuosa cerimonia lo scorso settembre. La coppia ha impiegato "solo" 9 mesi per le firme in comune, giusto in tempo per l'arrivo del piccolo

Cremona Sera - Davide Simonetta e Veronica Ferraro, aspettando Orlando, sposi anche a Bagnolo Cremasco: Chapeau!

Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono sposati. Questa volta davvero: “In tempo per l’arrivo di Orlandino” - L’influencer e il musicista hanno formalizzato, in Comune a Bagnolo Cremasco, le nozze anticipate a settembre del 2024 con una bellissima festa nella Brianza Lecchese. Riporta ilgiorno.it

Cosa ha indossato Veronica Ferraro per il matrimonio civile: ha sposato Davide Simonetta in Comune - Dopo il matrimonio simbolico di settembre, Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono sposati ufficialmente e legalmente in Comune con rito civile ... Come scrive fanpage.it