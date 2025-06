Verona picchia la ex fidanzata e la perseguita per mesi | arrestato 24enne aveva minacciato di ucciderla

Un grave episodio scuote Verona: un 24enne marocchino è stato arrestato per aver picchiato e perseguitato la sua ex fidanzata, minacciandola di ucciderla. La sua condotta violenta e intimidatoria, protrattasi per mesi, ha portato le forze dell’ordine a intervenire rapidamente. Questa vicenda mette in luce l’importanza di tutelare le vittime di stalking e violenza domestica, ribadendo che nessuno deve subire tali soprusi.

Un giovane marocchino arrestato a Verona per atti persecutori: perseguitava l'ex fidanzata con violenza e minacce. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Verona, picchia la ex fidanzata e la perseguita per mesi: arrestato 24enne, aveva minacciato di ucciderla

In questa notizia si parla di: verona - fidanzata - arrestato - picchia

Verona, picchia la ex fidanzata e la perseguita per mesi: arrestato 24enne, aveva minacciato di ucciderla; Ai domiciliari continua a minacciare l’ex compagna: “Scanno chiunque”; Pugni alla compagna e devasta la casa, 25enne arrestato finisce in carcere.

Verona, picchia la ex fidanzata e la perseguita per mesi: arrestato 24enne, aveva minacciato di ucciderla - Un giovane marocchino arrestato a Verona per atti persecutori: perseguitava l'ex fidanzata con violenza e minacce. virgilio.it scrive

Picchia e violenta l’ex fidanzata, arrestato a Pavia - Ha aggredito e abusato sessualmente l’ex fidanzata 37enne a casa sua, nella notte: l’uomo, un quarantenne residente a Verona, è stato sottoposto a fermo dai Carabinieri della Compagnia ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it