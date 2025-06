Verona Piano Festival

affascinanti angoli della provincia di Verona. Venti serate, cinque mesi di emozioni e musica di altissimo livello, in otto splendidi comuni. Il Verona Piano Festival si riconferma come un appuntamento imprescindibile per gli amanti delle note e dei paesaggi, offrendo un’esperienza unica che unisce arte e territorio. Preparati a lasciarti sorprendere ancora una volta dalla magia del suono e dalla bellezza della nostra terra.

Venti serate per cinque mesi di eventi in otto comuni della provincia scaligera. Forte del successo di pubblico e di critica continua a crescere il , che anche per la tredicesima edizione porterà alcuni tra i più grandi musicisti a livello internazionale nei più. 🔗 Leggi su Veronasera.it