Verona Antiquaria torna a San Zeno tra vintage antiquariato modernariato e collezionismo

Verona Antiquaria torna a San Zeno il 6 luglio 2025, portando con sé l’incanto dell’antiquariato, del vintage e del collezionismo. Per gli appassionati di atmosfere d’altri tempi, questa è un’occasione imperdibile per scoprire pezzi unici e vivere un’esperienza autentica tra storia e modernità. Preparati a immergerti in un mondo di tesori nascosti e ricordi preziosi: Verona ti aspetta per rendere speciale questa giornata di scoperta!

Domenica 6 luglio 2025, Verona si prepara ad accogliere uno degli eventi più amati dagli appassionati di antiquariato e atmosfere d’altri tempi: Verona Antiquaria. Il celebre mercatino mensile tornerà ad animare le vie dello storico quartiere di San Zeno, trasformandolo in un affascinante viaggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Il 1° giugno 2025, Verona Antiquaria riporta il fascino del passato nel quartiere di San Zeno. Questo amato mercatino mensile, dedicato a vintage, antiquariato e modernariato, promette un'esperienza unica per gli appassionati di collezionismo, evocando atmosfere cinematografiche d'altri tempi.

