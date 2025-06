Verità su Cristina Mazzotti 50 anni fa il sequestro Le sue ultime parole | Sono io

Nel cuore di Eupilio, il 30 giugno 1975, una giovane di soli 18 anni, Cristina Mazzotti, scomparve in circostanze drammatiche e ancora avvolte dal mistero. La sua storia, intrisa di dolore e coraggio, si intreccia con le oscure vicende dell’Anonima. Dopo mezzo secolo, il ricordo di quella notte rimane vivo, e le sue ultime parole, "sono io", continuano a suscitare emozioni profonde. Questa è la sua storia, un’eco che non si spegne.

Eupilio (Como) – La notte t ra il 30 giugno e il primo luglio 1975 Cristina Mazzotti venne rapita. La Mini Minor su cui viaggiava con i suoi amici, Carlo Galli ed Emanuela Lusari, era stata bloccata da un gruppo di giovani uomini che avevano costretto i tre ragazzi ad andare fino ad Appiano Gentile, dove la sola Cristina fu consegnata alla banda di carcerieri. Cristina, di soli 18 anni, era stata la prima donna a essere rapita dall’ Anonima sequestri al Nord, ma anche la prima a non fare ritorno a casa. Gli uomini che avevano agito quella sera sono stati gli unici a non essere mai identificati, fino a tempi recenti, quando un’impronta attribuita a Demetrio Latella, oggi settantenne, lasciata all’epoca sulla Mini, ha portato alla riapertura del processo attualmente in corso a Como: Latella è accusato di essere stato il rapitore della ragazza assieme a Giuseppe Calabrò, 75 anni e Antonio Talia, 74 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it