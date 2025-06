Verdone | ho aspettato Alvaro Vitali lo volevo dall seconda stagione

Carlo Verdone, icona del cinema italiano, ha stupito il pubblico di Riccione con il suo discorso e il meritato Excellence Award. Dopo aver conquistato le sale con i suoi film, ora si apre un nuovo capitolo con "Vita da Carlo", la serie che rivela i retroscena della sua straordinaria carriera. L’attesa per la quarta e ultima stagione su Paramount+ cresce, e i fan, come me, non vedono l’ora di scoprire cosa ci riserverà questa conclusione emozionante.

Riccione, 30 giu. (askanews) - Carlo Verdone, premiato con l'Excellence Award a Riccione (insieme a Dean Norris di "Breaking Bad") alla prima edizione dell'Italian Global Series Festival, ha parlato della serie che racconta la sua vita, "Vita da Carlo", di cui sta per arrivare la quarta e ultima stagione (su Paramount+). "Mi sono messo in gioco dopo tanti film" ha raccontato l'attore e regista sul palco, ricevendo il premio, non nascondendo le difficoltà iniziali. "Ci ho messo la mia vita - ha detto - molte cose sono romanzate, ma sarò sempre legato a questa serie". "La prima è stata molto dura, poi con l'esperienza vai avanti e cerchi sempre di migliorare anche dal punto di vista delle riprese.

«È stato un vero galantuomo. In tutto: nell'amicizia, nella premura, nel comportamento. Mi ha fatto ridere, sorridere, ma anche pensare. Era un uomo molto intelligente

